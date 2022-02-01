Путин заявил, что Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище.

Об этом сообщает «Интерфакс».

- В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, - сказал Путин в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

- Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России, - отметил он.

Путин утверждает, что в Украине «закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов».

Ранее народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора двух людей с голосами, похожими Владимира Путина и Петра Порошенко. Разговор они вели достаточно непринужденно, во время некоторых фраз смеялись и тепло попрощались в конце. Разговор, как утверждает Деркач, состоялся через два месяца после трагических боев за Дебальцево. В партии Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией запись разговора якобы экс-президента Украины и президента РФ Владимира Путина.