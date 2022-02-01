На Донбассе боевики за сутки пять раз обстреливали украинские позиции – пострадал военнослужащий

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Позиции военнослужащих возле Пивденнного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) русские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, как боевики с беспилотников сбросили взрывные устройства на поселок в Донецкой области.