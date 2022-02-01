«Победителей не будет»: Путин пригрозил ядерной войной, если Украина вступит в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма военным путем «европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией».

Об этом шла речь в ходе совместной пресс-конференции Владимира Путина и Эммануэля Макрона после их переговоров.

- Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это, я говорил, но мне очень бы хотелось все-таки, чтобы вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Ну вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией?! — сказал президент страны-агрессора.

- Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет! — пригрозил Путин.

Он также прямо заявил, что хотя потенциал НАТО и России несовместим, последняя, тем не менее, является ядерной державой и применит это оружие в случае необходимости.

- Россия — одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора, — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что геополитическая цель России сегодня — явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС.

Как известно, Россия призвала США юридически закрепить не расширение НАТО на восток, в том числе на Украину. США предоставили РФ свой официальный ответ по этому поводу. В итоге Путин заявил, что США проигнорировали российские требования относительно не расширения НАТО на восток.