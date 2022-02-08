Украина в ответ на маневры РФ проведет масштабные военные учения, в том числе в Николаевской области

Вооруженные силы Украины проведут военные учения с 10 по 20 февраля и отработают возможности беспилотников Bayraktar, противотанковых ракетных комплексов Javelin и ручных противотанковых гранатометов NLAW.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, пишет «Бабель».

- Я назову места, где они будут проходить: Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. Это только полигоны. Кроме того, еще отдельные участки, отдельные места, где, в частности, именно с 10 по 20 февраля будут проходить учения украинских Вооруженных сил с применением отработки возможностей и украинских Bayraktar, и украинских Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от Британии, - сказал он.

По словам Резникова, учения в некоторых местах уже проходят.

- Провели учения буквально два дня назад силами части сектора безопасности и обороны, Национальной гвардии и Национальной полиции, ГСЧС. Я присутствовал как гость. Отрабатывалась слаженность этих подразделений, - рассказал он.

Также министр отметил, что на следующей неделе в Херсонской области проведут учения по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений полиции, как это было в 2014 году.