На Луганщине задержали бывшего замкомандира «Казачей национальной гвардии» – приехал оформлять украинские паспорт и пенсию

В ходе оперативных действий сотрудники контрразведки задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков ОРДЛО. Злоумышленник убегал от своих вожаков на подконтрольную украинским властям территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, задержанный житель Антрацитовского района в 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Там он был назначен заместителем главаря одной из группировок так называемой «Казачьей национальной гвардии».

Установлено, что его «подразделение» активно участвовало в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Краснодонского (ныне Сорокинский) и Антрацитовского районов Луганщины. Впоследствии он покинул ряды боевиков из-за конфликта с вожаками, которые вместо «денежного содержания» выдавали подчиненным продукты питания.

Затем боевики долгое время скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 260 («Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Государственной пограничной службой, Национальной полицией при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.