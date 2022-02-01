В акваторию Черного моря вошли три десантных корабля российского флота

Отряд больших десантных кораблей Военно-морского флота России начал прохождение в Черное море, чтобы «принять участие в военно-морских учениях» в Черном море.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ отмечают, что в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Отмечается, что основной направленностью учений является «отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений».

Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Как пишет «Думская», три больших десантных корабля 71 бригады Балтийского флота РФ уже вошли в Черное море.

Первые три БДК - «Калининград» (102), «Минск» (127) и «Королев» (130) проекта 775 «Ропуча» около полуночи прошли в черноморские воды.

Вторая тройка БДК Северного флота РФ - «Петр Моргунов», «Георгий победоносец» и «Оленегорский горняк» должны войти в наш регион 9 февраля.

Напомним, что в Черном море 6 февраля в 20 морских милях от Одессы Государственная пограничная служба зафиксировала разведывательный корабль Российской Федерации «Иван Хурс».

Также ранее сообщалось, что Украина в ответ на маневры РФ проведет масштабные военные учения, в том числе в Николаевской области.