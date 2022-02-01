В Харьковской области СБУ разоблачила местного жителя, которого во время выезда на заработки в РФ завербовали спецслужбы

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили местного жителя, завербованного российскими спецслужбами.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что привлечение харьковчанина к конфиденциальному сотрудничеству осуществлялось при выезде в Россию на заработки. При этом представители иностранной спецслужбы применяли угрозы и психологическое давление.

От гражданина Украины потребовали собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере обороны.

В частности, российскую спецслужбу интересовали сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны.

По возвращении на Харьковщину российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач из-за угроз репрессиями в отношении его оставшихся в РФ родственников.

Благодаря своевременным действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить передачу представителям страны-агрессора сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 111 («Государственная измена в форме шпионажа») Уголовного кодекса Украины, разоблаченному гражданину Украины уведомлено о подозрении.

Напомним, как контрразведка задержала шпионку РФ, которая составляла для боевиков карты с позициями ВСУ.