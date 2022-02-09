Кулеба заявил, что нужно уже сейчас ужесточить санкции против РФ, которая раздает паспорта в ОРДЛО: «Чтобы продемонстрировать серьезность намерений»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз применить более жестокие санкции к России, которая напрямую нарушает Минские договоренности, раздавая паспорта РФ жителям ОРДЛО.

Об этом он заявил во время брифинга с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

По словам Кулебы, позиция Украины заключается в том, что за последние годы Россия не раз грубо нарушала международное право и Минские договоренности, за что ее нужно наказывать санкциями.

«Массовая паспортизация граждан Украины, которые проживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, является четким грубым нарушением логики Минских договоренностей. И хотя бы за это определенные санкции можно было бы применить и раньше, и прямо сейчас для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к действительно решительным действиям», – отметил Кулеба.

По мнению Кулебы, Россия хочет отомстить за проигрыш Советского Союза в холодной войне.

«Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне, поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы. От того, как большое европейское сообщество пройдет этот кризис, будет зависеть будущее европейской безопасности и каждой отдельной европейской страны», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, для преодоления российского кризиса безопасности требуется эффективное сдерживание Кремля с помощью единства и принципиальности Европы и готовности к жестким действиям.

«Я хочу подтвердить слова Хосе Мануэля о том, что действительно сейчас есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны ЕС, это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае новой волны вооруженной агрессии России против Украины», – добавил Кулеба.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен обсудил усиление санкций против Российской Федерации.