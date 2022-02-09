Мэр Очакова заявил, что в городе достаточно военных, чтобы защитить Николаевщину в случае вторжения РФ

73 морской центр спецназначения в Очакове. Фото: 2019 год

Городской голова Очакова Сергей Бычков заявил, что военнослужащий состав города вместе с местными жителями не чувствуют паники на фоне обсуждений открытого вторжения со стороны РФ, при этом в случае нападения пограничный город имеет достаточное количество военных для защиты населения.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» в среду, 9 февраля.

— У нас был 2013, 2014, 2015 и 2016 годы. У нас много воинских ребят, мы воевали, воюем и сейчас. Мы нормально ко всему относимся. У нас достаточно воинских частей, которые способны нас защитить. Военное население привыкшие, — отметил Бычков.

Также мэр подчеркнул, что вопрос по строительству военно-морской базы в Очакове двигается вперед.

Мэр Очакова Сергей Бычков

— Мы будем развиваться, мы сторонники того, чтобы здесь была главная военно-морская база флота Украины. Мы это продвигаем и заявляем на всех инстанциях…Вопрос двигается вперед, все решается, — добавил городской голова Очакова.

Напомним, что Украина и Великобритания согласовали детали контракта по строительству военно-морских баз в Очакове и Бердянске.

Как известно, в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве».

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

А министр обороны Резников заявил, что США изменили риторику, так как вероятность нападения РФ на Украину низкая.