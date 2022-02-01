Россия на неделю перекроет маршруты в украинские порты – в Черном и Азовском морях объявили учения

Россия 13-19 февраля перекроет значительную часть Черного и Азовского морей из-за военных учений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания «BlackSeaNews» Андрей Клименко.

«Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде «морской блокады» украинских портов. О которой мы два года предупреждаем... Надо остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно, потому что при слове блокада первыми будут менять свои планы судовладельцы. Надо объединить все усилия».

«Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было», - отметил он.

Черное море в северо-западной части перекрывается к границе территориального моря Украины (12 миль, морская граница), Азовское море перекроют от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

Напомним, в декабре 2021 года Россия перекрыла 70% Азовского моря и собиралась провести артиллерийские стрельбы возле украинских портов.