В Киеве СБУ задержала завербованного белорусской спецслужбой агента, который готовил теракт

В Киеве в ходе спецоперации СБУ разоблачила вражеского агента, который готовил совершение теракта. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.

В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и осуществлял сообщения о псевдоминировании.

Украинская спецслужба также выяснила, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных «митингов» вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.

По предварительным данным действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с кураторами использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы.

За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.

Установлено, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

В настоящее время злоумышленник задержан согласно статье 208 УПК Украины, ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, идет досудебное расследование для квалификации всех противоправных действий злоумышленника. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

статьей 111 («Государственная измена»), статьей 258 («Террористический акт»).

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками киберподразделения СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева.

Напомним, что в Харькове контрразведка задержала агента ФСБ, который собирал информацию об военнослужащих и секретных оборонных разработках.