«Практически делает невозможным судоходство»: МИД Украины выразил протест из-за российских учений в акватории Черного и Азовского морей

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины. Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву», – говорится в заявлении дипведомства.

Отмечается, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

В Военно-морских силах ВС Украины уточнили, что прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.

«Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины. Эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне», – отметили в ВМС.

В ВМС Украины заявили, ч то готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны с морского направления.

Напомним, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь. А до этого российский разведывательный корабль приблизился к морской границе Украины возле Одессы.

Ранее также сообщалось, что Украина в ответ на маневры РФ проведет масштабные военные учения, в том числе в Николаевской области.