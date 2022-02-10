АМПУ предупредила экипажи суден об угрозе из-за учений РФ в Черном и Азовских морях – дальнейшие рекомендации еще разрабатывают

Из-за учений РФ со стрельбой в акватории Черного и Азовского морей экипажи суден предупредили об опасности на рекомендованных путях движения в морские порты Украины.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Российские учения будут проходить с 13 февраля по 19 февраля включительно и во время них запланировано применять артиллерию и ракеты.

«Указанные районы перекрывают так называемые рекомендованные пути движения судов в морские порты Украины. В связи с изложенным, движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Азовском море будет заблокировано на весь период проведения указанных мероприятий. Что касается портов Черноморского бассейна, то движение судов в Черном море сможет осуществляться только с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб соответственно с ограничениями по осадке судов. В настоящее время ограничения движения судов (в указанный период) обрабатываются специалистами, дополнительные разъяснения будут предоставлены в ближайшее время», – заявили в АМПУ.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.