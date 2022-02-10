«Немой с глухим»: У Путина негативно оценили итог переговоров с Британией и заявили, что думают о частичной эвакуации своих дипломатов из Украины

Об этом Лавров заявил во время пресс-конференции после встречи с британским министром Элизабет Трасс.

— Мы посмотрели на их действия (западных стран — ред.) и тоже, наверное, посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой, — сказал политик.

По его словам, в России задумались, что «именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих работников».

Кроме того, по итогам переговоров Лавров заявил, что разочарован тем, что с британский министром «разговор немого с глухим получается», передают рос. СМИ.

В свою очередь Трасс, комментируя слова Лаврова, опровергла обвинения в «немоте».

— Я не была немой в нашем разговоре, я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации... также я слушала министра Лаврова,— сказала она.

Также она опровергла слова Лаврова о том, что западные страны стремятся подорвать безопасность России, Трасс назвала это «неправдой», призвав РФ саму отвести войска от границы с Украиной.

Комментируя требования России о нерасширении НАТО, британский министр сказала, что Лондон не готов жертвовать политикой «открытых дверей» альянса. Ради прогресса по переговорам с Россией Великобритания, по ее словам, также не станет поступаться территориальной целостностью Украины. В случае вторжения России на Украину в отношении первой будут введены санкции, предупредила она. В том числе, по ее словам, будет заблокирован «Северный поток-2».

Как известно, в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов.