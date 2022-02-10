В России ФСБ задержала 14 лжеминеров, которых якобы курировал украинский студент

В нескольких регионах России ФСБ задержала 14 человек, которых обвиняют в распространении ложных сообщений о минированиях.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Задержанных назвали участниками «сваттинговых» интернет-сообществ, которые якобы организовал с подельниками 18-летний студент Антон Осипчук. В ФСБ заявили, что он учится в «Национальном техническом университете Украины», т.е. опубликовали лишь часть названия вуза, более известного как КПИ. Это может быть либо ошибкой пресс-службы ФСБ, либо признаком, что российские спецслужбы пытаются сфальсифицировать историю о заминированиях.

«Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денег и из хулиганских побуждений», - отметили в ФСБ.

Якобы задержанные сообщали о ложных заминированиях также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и в ОРДЛО.

Отметим, что сообщение ФСБ является своего рода ответом СБУ, которая в недавнее время задерживает лжеминеров в Украине. При этом в Украине действительно прошла волна ложных «минирований», в том числе и в Николаеве. Большая часть сообщений о заминировании в Украину поступала из России и Беларуси.

Напомним, ранее ФСБ задержала жителя Твери, который якобы по указаниям из Украины готовил теракт.