ФСБ завербовала украинских «титушек» для провокаций в России – впоследствии их собирались ликвидировать

СБУ задержала троих граждан Украины из криминальных кругов, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Провокации РФ могла использовать в качестве очередной причины для оправдания давления на Украину.

«Спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить Украину. Они завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами. Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни», - сообщили в СБУ.

Для «титушек» разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тысячи каждому.

Кураторы заверили «титушек», что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании.

Сейчас организаторы и их сообщники задержаны в Киеве и области. Данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

Злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и консульством РФ в Одессе.

Один из задержанных создал так называемое силовое крыло, в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды.

Группа получила задание поучаствовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. По результатам обысков изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов.