Путин пытался оправдаться за пренебрежительные слова об Украине, но толком ничего не объяснил

Президент РФ Владимир Путин заявил, что слова «нравится – не нравится» в адрес Украины не были переходом на личности.

Об этом сообщает РБК.

Напомним, ранее Путин обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений, процитировав российскую поговорку (по другой версии – неприличную песню): «Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица». В этой цитате усмотрели намек на изнасилование и некрофилию. Путин тогда в своей речи упомянул, что Зеленскому не нравятся Минские соглашения.

- Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат… Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и тем более в резолюции Совета Безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать, - заявил Путин.

Напомним, ранее Зеленский ответил Путину на слова о Минских соглашениях: «Украина – красавица, но не твоя».