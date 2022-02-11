Не выработали общего документа, но готовы продолжать переговоры, – Ермак о встрече советников лидеров «Нормандской четверки»

Переговоры на уровне политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата продолжались более девяти часов, общего документа не выработали, но согласились продолжать встречи.

Об этом сообщил на брифинге глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По словам главы украинской делегации, все участники подтвердили, что настроены продолжать переговоры в «Нормандском формате» и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Все стороны подтвердили, что есть Минские соглашения и их надо выполнять.

– Сегодня мы не смогли дойти до какого-то общего документа, – сказал Ермак.

Ермак отметил, что очень важно, что все стороны выразили полную приверженность, независимо от каких-либо условий, режиму прекращения огня.

По его словам, время и место следующей встречи в нормандском формате пока не согласованы.

Глава ОП выразил надежду, что на следующем заседании ТКГ будут разблокированы гуманитарные вопросы, в частности обмен пленными и открытие пунктов въезда-выезда.

Ермак также отметил, что все участники встречи выразили желание в том, чтобы переговоры в рамках ТКГ стали результативными.

Глава ОП не исключил, что следующие переговоры ТКГ могут пройти в Турции, но отметил, что место не важно в этом вопросе.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, но отметил о важности продолжения переговоров в «Нормандском формате», передает ТАСС.

Также Козак отметил, что Украина категорически отказалась вести переговоры с боевиками.

– Отказались в этом документе - проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, - даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов [Донбасса]. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, - пояснил замглавы администрации президента РФ.

Российская сторона не увидела готовность Франции и Германии оказать давление на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, продемонстрированы лишь попытки занять удобную нишу для того, чтобы украинские власти продолжали проводимую ранее линию, заявил Козак.

Напомним, что предыдущая подобная встреча представителей стран состоялась 26 января. Участники переговоров поддержали режим прекращения огня, который будет действовать без каких-либо условий. Также стороны согласовали коммюнике — первый документ с декабря 2019 года. Он подчеркнул, что между Украиной и Россией много разногласий, но «есть желание над ними работать».