РФ отменила решение о перекрытии Азовского моря – по Черному все без изменений

Россия приняла решение перекрытие Азовского моря для военных учений.

Об это сообщил главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Как известно, Россия заявляла, что на неделю перекроет маршруты в украинские порты – в Черном и Азовском морях объявили учения. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением России о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. Тем временем из-за учений РФ со стрельбой в акватории Черного и Азовского морей экипажи суден предупредили об опасности на рекомендованных путях движения в морские порты Украины.

Как написал Клименко, 10 февраля в 16:43 Управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива.

В то же время, по Черному морю решение о блокировки остается в силе. Клименко допустил, что на решение России могла повлиять глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая находится с визитом в Москве.

«Почему? 1) нам всем, всем – от читателей и журналистов до экспертов, военных, дипломатов и чиновников, лидеров украинского морского бизнеса – буквально за сутки удалось создать беспрецедентное давление на эту проблему. Не исключаю, что сегодня министр иностранных дел Великобритании использовал эту тему во время встречи с Лавровым в Москве (для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова...). 2) РФ готовит какую-нибудь новую подлость. 3) по Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5% (итого это почти половина всего экспорта Украины). Итак – продолжаем. С верой в победу...» – написал он.

Напомним, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что перекрытие Россией Черного и Азовского морей является частью оккупации данного района.