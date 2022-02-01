Байден продолжает нагнетать ситуацию и призывает граждан США покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к соотечественникам в Украине и призвал их покинуть страну из-за якобы угрозы вторжения России.

Об этом Байден заявил в интервью телеканалу NBC News.

– Американские граждане должны уехать сейчас же… Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля, – сказал он.

Журналист спросил его, какой сценарий может побудить лидера США направить войска для спасения эвакуирующихся американцев, Байден ответил:

– Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга… Мы находимся в совершенно другом мире, чем когда-либо.

Посольство США в Украине утром 11 января также обновило рекомендации для своих граждан.

«Граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в Украине, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.

Продолжают поступать сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной, что указывает на возможность масштабных военных действий против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут резко ухудшиться. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие.

Граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать граждан США в случае военных действий России где-либо в Украине. Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины», – говорится в сообщении.