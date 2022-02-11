Украина получила от США новые партии военной помощи с «Джавелинами»

В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США. В частности, Украина получила новые «Джавелины».
Об этом сообщает министр обороны Алексея Резникова на Facebook.
Вес военной помощи, доставленный 10 февраля, составляет около 130 тонн.
«Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве. «Джавелины», боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных сил Украины. Всего на сегодня мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн», - сообщил Резников.
Напомним, 9 февраля в Украину также прибыли самолеты с военной помощью от США и Великобритании.