Кулеба отреагировал о вероятной эвакуации дипломатов РФ из Украины: «Игра нарративов»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по «рекомендациям» российской дипмиссии покинуть Украину ради «безопасности». Он назвал эти высказывания игрой нарративов.
Об этом Кулеба сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина.
Как известно, Лавров заявил, что Россия, наверное, посоветует части персонала российских дипломатических миссий уехать из Украины. По его словам, в России задумались, что «именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих работников».
— Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия. Они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите. Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием «кто виноват»?, — отметил министр.
Напомним, у Путина заявили о провале переговоров с Британией и думают о частичной эвакуации российских дипломатов из Украины.