Кулеба отреагировал о вероятной эвакуации дипломатов РФ из Украины: «Игра нарративов»

— Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия. Они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите. Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием «кто виноват»?, — отметил министр.