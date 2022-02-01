Украинский спортсмен на Олимпиаде показал на камеру плакат «Нет войне в Украине»

Украинский спортсмен, скелетонист Владислав Гераскевич 11 февраля показал на камеру обращение «Нет войне в Украине», адресованное зрителям Олимпиады.

Об этом сообщает «Суспільне».

На Олимпиаде-2022 прошел второй соревновательный день в мужском скелетоне. Гараскевич, проходя мимо камер, провел молчаливый протест, подготовив обращение к телезрителям. В нем он продемонстрировал надпись на плакате «Нет войне в Украине».

- Не опасался ли ты, что тебя могли дисквалифицировать за такой призыв?

– Нет, нет, все нормально было. Нас поддержали в этом. Да, это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны. Я тоже нормальный человек и не хочу войны. Хочу мира в своем государстве, хочу мира над своей головой. Не хочу, чтобы люди погибали из-за войны, – сказал Гераскевич, сообщает «Трибуна».