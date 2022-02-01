Украина требует официального ответа от РФ, что российские войска делают возле украинских границ

Украина направила России запрос, что делают войска РФ возле украинских границ, и ждет ответа в течение 48 часов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму».

«Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты её завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники», - сообщил Кулеба.

Отметим, что Венский документ – это международное соглашение государств-участников ОБСЕ, предназначенное для реализации мер доверия и безопасности в Европе.

«Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение. Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», - заявил Кулеба.

Напомним, что Россия собиралась на неделю перекрыть маршруты в украинские порты – в Черном и Азовском морях объявили учения. Позднее перекрытие маршрутов в Азовском море отменили.