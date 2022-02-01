Восемь стран призвали своих граждан покинуть Украину, в Белом доме говорят о высокой вероятности вторжения

Посольства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда».

На сайтах дипломатических представительств или министерств иностранных дел этих стран появились в целом похожие инструкции покинуть территорию Украины как можно скорее, желательно в промежутке ближайших суток. Также советуют гражданам не путешествовать в Украину, потому что консульские услуги будут существенно ограничены.

Кроме того, в инструкциях советуют гражданам, которые решат остаться на территории Украины, иметь достаточный запас воды, еды, одеял, батареек и проверить, достаточно ли топлива в автомобиле, чтобы выезжать в случае необходимости собственным автотранспортом через сухопутную границу Украины.

Израиль также объявил об эвакуации сотрудников посольства в Киеве и их семей. Норвегия также призвала своих граждан не путешествовать в Беларусь и Россию из-за проведения военных учений с вероятной целью вторжения в Украину. В то же время, на страницах посольств, кроме Израиля, не заявляют об эвакуации основного персонала из Киева.

Издание «The Guardian» сообщает, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.

По словам собеседников издания, Байден якобы сообщил это после совещания в оперативном штабе в Белом доме, на котором обсуждались последние разведданные о наращивании российской военной мощи.

В то же время, сообщается, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США не верят, что Путин уже дал окончательный приказ о наступлении.

- Я скажу, что то, как он наращивал свои силы и расставил их, вместе с другими показателями, которые мы собрали с помощью разведки, дает нам понять, что существует очень большая вероятность того, что Россия решит действовать в военном плане, и есть основания полагать, что это может произойти в довольно короткие сроки. Сейчас мы не можем точно определить день, и мы не можем точно определить время, но мы можем сказать, что вероятна перспектива того, что российские военные действия состоятся даже до окончания Олимпиады, - утверждает Салливан.

Он считает, что «российская атака, вероятно, может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных обстрелов, которые могут убить мирных жителей независимо от их национальности», а в дальнейшем начнется наземное вторжение.

Западные спецслужбы считают, что наиболее вероятной целью российского наступления может быть желание оцепить Киев и силой сменить режим. Издание сообщает, что через несколько минут после звонка Байдена Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине уехать из страны, пока это возможно.