Россия вывела более 30 кораблей в Черное море – будут «учиться» защищать аннексированный Крым

Российская Федерация вывела в Черное море корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ. Учения проходят возле аннексированного Крыма.

Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 12 февраля.

В ведомстве рассказали, что боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и «совершили переход в назначенные районы». Мероприятия проводятся под руководством командующего Черноморского флота адмирала Игоря Осипова.

Всего для выполнения задач задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов.

«Целью обучения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника», - заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что на разных этапах корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Напомним, что Россия собиралась на неделю перекрыть маршруты в украинские порты – в Черном и Азовском морях объявили учения. Позднее перекрытие маршрутов в Азовском море отменили. В частности, Украина требует официального ответа от РФ, что российские войска делают возле украинских границ.