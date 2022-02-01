Угроза вторжения: Командующий ООС заявил, что ситуация на линии разграничения стабильна, а ВСУ готовы к любому развитию событий

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

12 февраля Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены. Кроме того, Посольства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины.

В то же время, в Министерстве иностранных дел отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за заявлениями на мировой арене и украинского руководства относительно возможного вторжения.

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22:23 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых деталях телефонных разговоров с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Имеем неизменную поддержку Франции по активизации мирного процесса в рамках «Нормандской четверки» и противостоянии провокациям для деэскалации конфликта. Канада и канадский народ – мощные союзники Украины. Благодарен за приверженность дипломатическому давлению на Российскую Федерацию, подтверждению пакета макрофинансовой помощи, продолжению и расширению миссии UNIFIER», - написал Зеленский.

21:38 Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что ситуация в районе ООС надежно контрлируется ВСУ.

- Мы полностью владеем обстановкой и реально оцениваем ситуацией. Просчитываем все возможные варианты развития ситуации и готовы к ним. На данный момент ситуация стабильна, без существенных изменений. Вместе с тем, противник продолжает игнорировать договоренности ТКГ относительно режима прекращения огня. Оккупационные войска обстреливают наши позиции и скапливают технику вне пределов района отведения. Мы знаем, как реагировать на эти действия, и решительно отвечаем на провокации,- заявил Павлюк.

Также он призвал украинцев сохранять спокойствие и верить ВСУ.

21:17 Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о готовности Парламента работать 24/7.

Он сообщил, что по итогам совещания с представителями фракций и групп было решено действовать слаженно и скоординировано в целях безопасности Украины.

Стефанчук также добавил, что народные депутаты нашли понимание во многих вопросах безопасности. Кроме того, глава ВРУ призвал украинцев сохранять спокойствие и доверять вооруженным силам Украины и решениям дипломатов.

21:12 Издание «Сегодня» опубликовало видео с аэропорта «Жуляны», говоря о том, что паники нет, терминалы полупустые.

21:10 На сайте Белого дома опубликовано сообщение о результатах телефонных переговоров президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина. Сообщается, что главы государств обсудили наращивание военного присутствия России на границе с Украиной.

Президент Байден ясно дал понять, что, если Россия предпримет шаги по дальнейшему вторжению в Украину, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами отреагируют решительно и наложат на РФ быстрые и серьезные санкции.

Также Байден предупредил, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы решать вопрос эскалации дипломатическим путем в полной координации со своими партнерами, они в равной степени готовы к другим возможным сценариям.

21:03 На сайте Совета Европейского Союза опубликовано заявление о дипломатическом присутствии ЕС на территории Украины. В нем сказано, что Евросоюз и его члены-государства координируют свои действия с учетом текущих угроз в адрес Украины.

"Наши дипломатические миссии не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие персонала и консультации по поездкам гражданам ЕС корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности", – говорится в заявлении.

Кроме того, ЕС подтверждает постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность направить дипломатические усилия на деэскалацию конфликта.

20:23 После полуторачасового разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, Макрон пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский поблагодарил за его визит в Украину.

"Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4, ТКГ. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - написал он в Твиттер.

20:16 США эвакуируют из Украины около 150 военных инструкторов в связи с риском российского вторжения.

Об этом сообщают Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирбы.

Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые находились в Украине для обучения украинских сил.

Кирби заявил, что решение было принято из-за чрезмерной осторожности и было основано на решении Госдепартамента отозвать некоторых сотрудников из посольства США.

«Это изменение позиции не означает изменения нашей решимости поддерживать Вооруженные силы Украины», - говорится в письменном заявлении Кирбы.

20:15 Британские инструкторы, находящиеся в Украине в рамках тренировочных миссий, в эти выходные покинут страну.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя министра Джеймса Хиппи, пишет Европейская правда.

По его словам, из Украины заберут небольшое количество инструкторов, обучавших украинских военных использовать переданное Британией противотанковое оружие, а также около сотни инструкторов, привлеченных в рамках тренировочной миссии Operation Orbital.

«В случае, если начнется конфликт, в Украине не будет британских военных. Они покинут страну в течение выходных», - сообщил Хиппи. Он отметил, что нападение России может начаться внезапно, с чем и связано решение.

20:10 Литва уже доставила в Украину 2 самолета ПЗРК «Stinger» и ракеты к ним.

Об этом сообщил Евгений Прокопишин у себя на Facebook.

20:03 На Пятом канале, который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, в сюжете про Марш единства, показали человека с табличкой «Зеленский - преступник».

«Журналисты «Пятого канала» как бы невзначай держали в кадре этого человека во время трансляции марша. Но дальше произошло что-то непредвиденное, провокатора оттеснила группа молодых людей, плакат забрали, а самого его удалили из колонны», - сказано в сообщении Telegram-канала.

19:52 Авиакомпания KLM (Нидерланды) приостанавливает полеты в Украину из-за угрозы возможного вторжения.

19:46 Первый заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин рассказал подробности учений в Херсонской области и отметил, что украинские войска готовы к любым вызовам.

19:38 Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам, отметил, что ВСУ готовы к любым атакам, и призвал не паниковать.

«Сегодня нам нужно не поддаваться гибридным провокациям врага. Наша армия сильна. Такими должны быть и мы. Наши солдаты должны почувствовать, что за ними тоже сила — сильный духом, мудрый, единственный украинский народ», - написал Шмыгаль.

18:30 Телеканал «Дом» опубликовал видео тактико-специальных учений, на которых побывал Президент Зеленский.

15:30 Президент Украины Владимир Зеленский побывал на тактико-специальных учениях в Херсонской области.

Об этом сообщают местные интернет-издания.

Отметим, по информации «Преступности.НЕТ» борт с Владимиром Зеленским приземлился около 12:00 в Николаевский международный аэропорт. На борту также находились глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким и глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Президент пересел на вертолет и отправился в Херсонскую область, на админграницу с временно-оккупированным Крымом, где проходят учения. Фото с учений опубликовано в Instagram Президента.

«Сегодня – тактико-специальные учения на Херсонщине. Не паникуем, а работаем!» - написал Президент.

Отметим, тактико-специальные учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, объектах, находящихся в критической близости к админгранице с временно оккупированным Крымом.

В частности, согласно легенде учений, правоохранители отрабатывают реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

К учениям привлечены более тысячи правоохранителей, среди которых сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты, а также спецтехника, в частности, вертолетная группа.

После учений Президент провел брифинг, на котором, в частности, ответил на вопросы иностранных СМИ о том, готова ли Украина к полномасштабному вторжению России.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, Президент Зеленский побывал с рабочим визитом в Харькове, где провел Конгресс местной и региональной власти и заседание СНБО.