«Welcome to hell!»: Резников и Залужный заверили, что дадут отпор вражеским силам с помощью Stinger, Javelin и NLAW

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если они отважатся на наступление.

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Украины.

«Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда брат нагло вонзил нож в спину. Все, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Дадим отпор и не отдадим украинские земли!» - заявил Резников.

Министр добавил, что многие страны сейчас по-настоящему осознали небезопасность действий России и эмоционально это переживают, в то же время Украина прошла через это еще 8 лет назад.

Он напомнил, что сегодня Украина имеет беспрецедентную поддержку со стороны международных партнеров, в частности, это касается поставок оружия, что повысило способность ВСУ дать отпор агрессору - за месяц от разных стран получено около 2 тысяч тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. По словам Резникова, украинские воины уже прошли обучение и готовы применять весь этот арсенал средств для защиты страны от захватчиков.

В свою очередь, Залужный напомнил, что армия насчитывает 420 тысяч украинских воинов, которые смотрели в глаза смерти, все они специалисты своего дела и патриоты, и готовы стать на защиту родной земли.

«Уверяю, Вооруженные силы Украины готовы к отпору. Мы проводим и будем проводить учения. Уже сейчас на полигонах по всей территории нашей страны проводится активная фаза командно-штабных учений «Метель-2022». Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов - операторов ПТРК «Корсар» и «Стугна-П» для обучения личного состава Сил ТРО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и долгую подготовку. Поэтому готовы встретить врагов и не с цветами, а со Stinger, Javelin и NLAW. Welcome to hell!» - отметил Залужный.

Напомним, в Министерстве иностранных дел отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.