«Мы приложили максимальные усилия»: Нардеп Копытин сообщил, что Комитет ВР согласовал трехлетний план по оборонным закупкам

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал сводный трехлетний план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам на 2022 – 2024 годы.

Об этом у себя в Facebook сообщил народный депутат от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин, который является членом Комитета.

«Были рассмотрены все позиции, предоставленные заказчиками. Конечно, не обошлось без замечаний. Однако мы приложили максимальные усилия для оперативного и качественного рассмотрения плана оборонных закупок с целью обеспечения наших силовиков соответствующей необходимой техникой и вооружением», - написал Игорь Копытин.

Отметим, согласование годовых и трехлетних планов оборонных закупок происходит согласно Закону «Об оборонных закупках», полностью вступившему в силу с 1 января 2022 года. Комментируя голосование Комитета, Министр обороны Алексей Резников поблагодарил депутатов, назвав это решение беспрецедентным.

«Теперь у нас есть ориентиры для практических действий на среднесрочную перспективу. Проекты в сфере обороны очень часто имеют производственный цикл, длиннее одного года. Наш приоритет – перейти от тактических решений к системному повышению способностей Вооруженных Сил Украины, всех компонентов сектора обороны. Наряду с обеспечением текущих потребностей нашей армии мы пересмотрим все имеющиеся опытно-конструкторские разработки и будем инвестировать в перспективные отечественные ОКР. Трехлетний план создаст для этого необходимые условия. После его утверждения Правительством мы сможем стать более вероятным партнером для оборонно-промышленного комплекса. Комитет отработал, на мой взгляд, безупречно. Теперь свою часть работы должен сделать СНБО, после чего сводный план будет утвержден Кабинетом Министров Украины», - сказал Резников.

Отметим, сводный трехлетний план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам – это перечень и объемы товаров, работ и услуг оборонного назначения для каждого государственного заказчика.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин провел встречу с атташе по вопросам обороны Республики Индия Сандиром Дешмуком.