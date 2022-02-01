Угроза вторжения РФ: Украина и Турция провели переговоры о военно-техническом сотрудничестве

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения.

Хронология событий:

10:42 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатические пути снижения напряжения.

«Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции», - сообщил Кулеба в Twitter.

10:36 Лукашенко и Путин 12 февраля по телефону обговорили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщили в пресс-службах президентов РФ и Беларуси.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России (о невступлении Украины в НАТО – ПН)», - сообщили в Кремле.

10:34 Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что войска РФ могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник. Об этом сообщает «Украинская правда».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет теперь стремится завершить эвакуацию израильтян из Украины как можно скорее после информации от американских партнеров о возможном вторжении РФ в Украину. При этом его офис попросил израильских министров максимально избегать публичных заявлений на тему войны между РФ и Украиной.

После встречи по оценке ситуации между премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, а также представителями службы безопасности ШАБАК, Совета нацбезопасности и других ведомств, Израиль опубликовал строгое предупреждение, призывающее всех израильтян немедленно покинуть Украину.

По оценкам МИД Израиля, в настоящее время в Украине находится около 15 тысяч израильтян, и не менее 4500 из них откликнулись на просьбу зарегистрироваться, чтобы с ними можно было связаться в случае развязывания Россией войны.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил в субботу, что приказал военным начать подготовку, чтобы «помочь в переброске израильтян по воздуху в страну». При этом официальные лица заявили, что Израиль «хотел бы избежать отправки военных самолетов» в Украину из-за опасений по поводу того, «как выглядит такой шаг».

10:05 Австралия приостанавливает работу посольства в Киеве. Дипмиссия будет проводить все операции во временном офисе во Львове. Аналогичное заявление ранее сделала Канада, сообщает Коммерсантъ.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью в результате наращивания российских войск на украинской границе, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно приостановило работу нашего посольства в Киеве», - говорится в заявлении МИД Австралии.

10:02 В аннексированный Крым прибыли десантные корабли Северного и Балтийского флотов ВМФ России. Они примут участие в учениях и закроют главные морские маршруты к Украине.

10:00 Американцы из состава миссии ОБСЕ утром 13 февраля покинули Донецк. В самой организации отъезд своих сотрудников пока не комментировали, передает Эхо Москвы со ссылкой на агентство Reuters.