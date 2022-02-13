Германия поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут использовать для производства оружия, - СМИ

Большие объемы так называемых товаров двойного назначения немецкие компании продолжали поставлять в Россию и после аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на газету Welt am Sonntag и закрытый документ министерства экономики.

Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) еще в 2020 году выдало 673 лицензии на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы и в военных целях, на сумму почти 366 миллионов евро.

По данным издания, несмотря на то, что после российской аннексии Крыма в 2014 году ЕС значительно ужесточил критерии для экспорта в Россию товаров, использование которых может быть как гражданским, так и военным, РФ в 2020 году была на четвертом месте по объему закупок таких товаров из Германии – после Китая, США и Бразилии.

Таким образом, Россия оказалась более важной страной получения товаров двойного назначения, чем, например, Франция и тем более Украина (17 миллионов). О каких именно поставлявшихся России товарах идет речь, практически ничего неизвестно. Однако в последние годы уже велись споры о поставках из Германии обедненного урана, который, по мнению экспертов, Россия может использовать при производстве вооружения.

За последние годы в Германии было открыто уже несколько уголовных дел в связи с нарушением ограничений ЕС на экспорт товаров и технологий двойного назначения в Россию. Чтобы обойти его и ввести в заблуждение немецких таможенников, экспортеры указывали в сопроводительных документах в качестве покупателя сугубо гражданские фирмы. Речь шла, в частности, о поставках специальных металлообрабатывающих станков, пригодных для производства ракетной техники.

Напомним, что Германия отказывается продавать Украине оружие и не разрешает этого делать некоторым европейским странам. Ранее главу МИД Германии свозили на фронт в Широкино, чтобы она убедилась, что «посреди Европы идет война».