Россия заявила, что американская подлодка наблюдала за её учениями возле Курильских островов

Россия заявила, что ее флот предпринял «соответствующие действия», чтобы подлодка Военно-морских сил США класса «Вирджиния» покинула российские территориальные воды в Тихом океане.

Об этом сообщает «Громадське».

В Минобороны РФ говорят, что обнаружили американскую подводную лодку вблизи Курильских островов. Российский корабль якобы передал экипажу подлодки США на русском и английском языках сообщения: «Вы сейчас в российских территориальных водах! Немедленно поднимитесь!». Судно якобы проигнорировало приказ, но все же покинуло район после того, как российский флот предпринял «соответствующие действия» – какие именно, не отмечают.

По словам Минобороны России, американская подлодка действовала в районе, где российские ВМС проводили учения – вблизи острова Уруп Курильского архипелага. Минобороны России сообщило, что вызвало военного атташе посольства США для разъяснений.

Соединенные Штаты возразили, что проводили военные операции в российских территориальных водах. Позицию Штатов озвучил представитель вооруженных сил США капитан Кайл Рейнс.

«Утверждения России о наших операциях в их территориальных водах не соответствуют действительности. Я не буду комментировать точное местонахождение наших подлодок, но мы летаем, плаваем и безопасно работаем в международных водах», - говорится в заявлении.

Как отмечает Reuters, Соединенные Штаты обычно наблюдают за проводимой другими странами военной деятельностью, без необходимости заходить в их территориальные воды.

Напомним, что Курильские острова являются спорной территорией между Японией и Россией.

Ранее Россия собиралась на неделю перекрыть маршруты в украинские порты – в Черном и Азовском морях объявили учения. Позднее перекрытие маршрутов в Азовском море отменили.