«Новости очень тревожные»: Папа римский Франциск провел безмолвную молитву за мир в Украине

Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане во время встречи с паломниками в воскресенье, 13 февраля, помолился за Украину.

Об этом сообщает Vatican news.

Папа Франциск сообщил, что из Украины поступают тревожные новости, он призвал паломников молиться за мир.

— Дорогие братья и сестры, новости, поступающие из Украины, очень тревожны. Вверяю покровительству Пречистой Девы Марии и совести политических руководителей каждое усилие в пользу мира. Помолимся в тишине, — сказал Папа Римский.

Молитва проходила на фоне военного напряжения, создаваемого РФ вдоль границ Украины.

Напомним, 2 декабря 2021 года глава Украинской Греко-Католической церкви, Блаженнейший Святослав Шевчук заявил, что в ближайшее время папа римский Франциск может посетить Украину.

В МИД Украины заявили, что вопрос организации такого визита находится на повестке дня. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш подтвердил, что сейчас проводятся дипломатические консультации относительно возможности визита папы римского Франциска в Украину.