ФСБ использует «эксперта», который помогает фальсифицировать дела против оппозиционеров и крымских татар, - СМИ

Российские силовые органы нашли способ массово арестовывать активистов, оппозиционеров, правозащитников и крымских татар без каких-либо оснований. Людей отправляют в спецприемники по обвинению в демонстрации запрещенной символики, основываясь на экспертизах, которые делает всего один человек – 22-летний Данила Михеев.

Об этом сообщает «Insider».

Сотрудничество силовых органов и 22-летнего жителя Москвы Данилы Михеева длится больше двух лет. Еще во время ​​учебы на 4-м курсе Социального университета (РГСУ) Михеев доносил на сокурсников в ФСБ. Об этом он рассказывал DOXA и «Новой газете». По его словам, он помогал в «поимке реальных террористов, экстремистов и тех, кто еще не дорос до их категории». Например, в октябре 2019 года он написал жалобу на студента третьего курса РГСУ Владимира Утенкова. Михеев указал, что Утенков опубликовал видеоролик, в котором демонстрировались нацистские символы. Ролик назывался «Последние дни Третьего Рейха, оборона Берлина (Немецкая документалистика 1945 г.)». Тогда пропаганды нацистской символики суд в ролике не нашел.

С осени 2021 года Михеев становится фактически внештатным сотрудником ФСБ. Теперь он не только пишет доносы, которые становятся основанием для открытия дела, но и делает для органов экспертизы. Для этого он зарегистрировал фирму АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз «Независимый эксперт» с юридическим адресом в подмосковном Солнечногорске. В общероссийском реестре судебно-экспертных организаций такой компании не существует.

«Экспертные заключения» Михеева становятся доводами обвинения в суде. Особенно активизировался Михеев в последние полгода – это совпало с внезапным всплеском дел о демонстрации запрещенной символики. Михеев на данный момент является основным экспертом в России по таким делам. Под эту статью подводят активистов, правозащитников и даже крымских татар.

В декабре 2021 года на основании экспертизы Михеева был арестован крымский татарин Мустафа Сейдалиев. Он попал в поле зрения силовиков после того, как в 2019 году вместе с другими крымскими татарами вышел на протест к Верховному суду РФ в Москве. Собравшиеся выступали против преследования соотечественников, обвиняемых в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. 23 ноября Сейдалиева арестовали на 14 суток – он вместе со 150 другими крымскими татарами пришел к изолятору встречать юриста Эдема Семедляева, который провел в заключении 12 суток по обвинению в неповиновении полиции за отказ раздеться для досмотра и выключить диктофон, на который он записывал в отделе полиции общение со своим подзащитным. Полицейские задержали тогда 32 человека, в том числе десять крымских татарок.

Выйти спустя 14 суток Сейдалиев не смог – на него составили новые протоколы. И здесь полиции помог эксперт Михеев, который в нескольких публикациях Сейдалиева за 2012 и 2014 годы усмотрел демонстрацию символики экстремистских организаций. Экстремизм был обнаружен в изображении двух флагов – белого и черного цвета, с традиционной мусульманской шахадой – свидетельством веры. Михеев заключил, что это символика Хизб ут-Тахрир. К экспертизе Михеев приложил сертификат о прохождении курсов «Основы ислама для начинающих».

А 9 февраля Тверской суд Москвы признал фем-активистку Дарью Серенко виновной в нарушении за ее старую публикацию в Instagram с логотипом «Умного голосования». Фактически за красный восклицательный знак на фото ей назначили 15 суток административного ареста. И вновь причиной ареста стала экспертиза Михеева, который заключил, что логотип «Умного голосования» – пропаганда экстремистской символики. Однако решений судов, которыми эти символы признавались бы запрещенными, не было.

«Независимый» эксперт помогает властям не только сажать людей, но и блокировать неугодный контент. 25 декабря Роскомнадзор заблокировал правозащитный сайт «ОВД-Инфо» и отправил уведомления с требованием заблокировать аккаунты проекта в администрации соцсетей. Блокировка производилась по решению суда, которое выносилось на основании «комплексного психолого-лингвистического исследования» Данилы Михеева.

Напомним, что ранее суд РФ посадил россиянина на 2 года за репост в соцсети публикации «Крым — это Украина».