В Верховной Раде завтра пройдет закрытое совещание, посвященное российской угрозе

В Верховной Раде 14 февраля состоится закрытое совещание, на котором будет председательствовать секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом сообщает «Укринформ».

- На 16 часов 14 февраля запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации вокруг и внутри Украины, - отметила пресс-секретарь спикера ВР Мария Дейнеко.

Она также проинформировала, что к участию в совещании приглашены руководство парламента, представители депутатских фракций и групп, главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Офис Президента и руководство парламента просят всех депутатов Верховной Рады вернуться в Украину как можно скорее, пишет «Украинская правда». 12 февраля Офис Президента попросил всех находящихся за рубежом депутатов от партии «Слуга народа» вернуться в страну до ночи 14 февраля. По состоянию на утро за границей находились 37 нардепов, практически половина из которых – «слуги».