Литва прислала военную помощь Украине – партию зенитных комплексов Stinger

В Украину 12-13 февраля прибыла военная помощь от Литвы – ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Спасибо Правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины Министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия. Современная история творится также совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!» - отметил Резников.

По словам Резникова, благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров.

Напомним, ранее Эстония передала Вооруженным силам Украины современный полевой госпиталь.

Справка:

«Стингер» – американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, БПЛА), кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей.