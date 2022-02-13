На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

Пророссийские боевики с начала 13 февраля четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов позиций ООС потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС).

«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения (режима прекращения огня - ред.)», - говорится в сообщении ООС.

Один из вражеских обстрелов зафиксирован вблизи населенного пункта Катериновка. Здесь боевики применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. В районе Марьинки оккупанты обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно типа «Орлан-10». Аппарат пересек линию разграничения.

«Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий неприятеля нет», - уточнили в штабе.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими соглашениями вооружения. В результате противник был вынужден прекратить обстрелы.