На Донбассе за сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Марьенки российские наемники обстреливали позиции украинских военнослужащих из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В окрестностях Водного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.