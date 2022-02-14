СБУ сообщила о подозрении «советнику» и «помощнику» «экс-главаря ДНР» Захарченко, которые поставляли вооружение на оккупированные территории

Гражданину Украины и двум сотрудникам ФСБ РФ, собиравшим разведывательную информацию и поставлявших вооружение на временно оккупированные территории, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, с 2014 по 2018 годы гражданин Украины – так называемый помощник-консультант депутата Народного совета «ДНР» активно сотрудничал с двумя сотрудниками ФСБ РФ, которые находились на должностях «помощника» и «советника» главы псевдореспублики Александра Захарченко. Он собирал информацию разведывательного и военного характера, а также привлекал местное население в ряды НЗФ РФ.

В начале 2015 года подозреваемый познакомился с залегендованным сотрудником Управления ФСБ РФ, который действовал под прикрытием с измененными анкетными данными и, кроме должности «помощника главы ДНР», был «заведующим сектором энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства промышленности и энергетики Ростов. Гражданин РФ выступал куратором в энергетической и угольно-промышленной сфере и осуществлял контроль и налаживание связей. Кроме того, обеспечивал интеграцию этих отраслей хозяйства и промышленности временно оккупированной территории Донбасса в экономическое пространство РФ.

В этот же период его брат – сотрудник Пограничной службы ФСБ РФ по Ростовской области также сотрудничал с подозреваемым гражданином Украины и был «внештатным советником» Александра Захарченко. Он выполнял функции куратора в сфере снабжения вооружением и военной техникой. Гражданин Российской Федерации организовывал отправку с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой области военного оборудования, техники, огнестрельного оружия, боевых припасов, средств ведения разведки и иного вооружения для НЗФ террористической организации «ДНР».

Досудебное расследование проводит УСБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, как в Харьковской области СБУ разоблачила местного жителя, которого во время выезда на заработки в РФ завербовали спецслужбы.