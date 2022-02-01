«На этом пути самое главное, чтобы наша армия была мощной»: Зеленский прокомментировал слова посла Пристайко о членстве в НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна продолжать двигаться к членству в НАТО, несмотря на то, что некоторые СМИ и мировые лидеры намекают ей не поднимать этот вопрос, чтобы не провоцировать Россию.

Об этом он заявил на брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как известно, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства. Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.

– Что касается заявления нашего посла – ответ МИД был официальный, правильный, взвешенный, предметный. Что касается того, правильно ли мы поняли господина Пристайко, – в том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали. Я думаю, что сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немножко – немножко – намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией Российской Федерации. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что решение о членстве зависит от Украины, но остается вопрос как, сколько и с кем страна будет проходить этот путь.

– А может, действительно вопрос открытых дверей – это для нас такая история, как мечта, такой сигнал – куда мы идем. А когда там будем – никто не знает. Не только Украина, но и некоторые члены НАТО. Поэтому мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали. Все равно на этом пути самое главное, чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда – посмотрим, – отметил глава государства.

Напомним, что ранее Путин потребовал от США юридические гарантии, что Украина не вступит в НАТО. Однако после, замглавы Министерства иностранных дел РФ заявил о готовности пересмотреть свои требования о не вступлении Украины в НАТО и уменьшить их до двух вариантов.