Украина арестовала пять иностранных судов, которые заходили в оккупированный Крым

Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, нарушивших порядок посещения оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры АРК.

В ведомстве напомнили, что с июля 2014 Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории Крыма и Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Однако некоторые иностранные суда, в нарушение законодательства, осуществляют мероприятия в Крым.

Захождение судов под иностранным флагом в закрытые морские порты правоохранительные органы Украины квалифицируют как действия, «подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов».

Уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей.

В прокуратуре отметили, что в целом за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, входящих в закрытые порты Крыма.

Напомним, ранее Украина арестовала еще 14 российских самолетов, совершавших рейсы в оккупированный Крым.