СБУ и ГБР только спустя полгода объявили о подозрении херсонской «ОПГ патрульных» за поборы с водителей фур

СБУ и ГБР объявили о подозрении трем фигурантам преступной группы, которая состояла из херсонских патрульных и занималась поборами с водителей фур.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Схема действовала с октября 2020 года. Летом 2021 года сотрудники СБУ задокументировали эту противоправную деятельность и провели задержание. В феврале 2021 года фигурантам объявили о подозрении.

Взятки брали у водителей перегруженных фур – по 500 гривен с машины. Ежедневно от поборов они получали 25 тысяч гривен. Сообщается, что схему организовал заместитель начальника Управления патрульной полиции в Херсонской области. Также в ОПГ входили заместитель командира батальона патрульных и посредник.

«Под их руководством подчиненные, осуществляя проверку веса крупногабаритного транспорта, не замечали перегруз у тех, кто исправно платил «пошлину». Помогал взимать дань с водителей местный предприниматель-посредник», - отметили в СБУ.

В ближайшее время материалы досудебного расследования будут направлены в суд.