Мнение: О возможностях ВСУ или почему России не стоит лезть в Украину

Украинский бизнесмен Анатолий Амелин опубликовал на своей странице в Facebook подборку открытых данных о Вооруженных силах Украины, их материальных возможностях и технике, на которую они могут рассчитывать в обороне от агрессии РФ.
Посмотрел статистику, что пишут в мире про украинскую армию:
1. По данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower (GFP) за 2022 год армия Украины находится на 22-м месте в мире из 140 (для сравнения - Канада 23-я, Польша 24-я).
2. Численность ВСУ, пишут, составляет 250 тысяч человек.
3. Сотрудников полиции - 120 тысяч человек. Нацгвардия - 60 тысяч человек. МВД Украины всего насчитывает до 300 тысяч сотрудников.
4. Украинцев с боевым опытом - более 400 тысяч человек.
5. Резервистов - 1 миллион человек.
6. Годны к военной службе - 6,97 млн человек в возрасте 16–49 лет.
7. Территориальная оборона (формируется) - 2 млн человек.
8. На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся:
- 2 809 танков;
- 8 217 боевых бронированных машин;
- 1 302 единицы самоходной артиллерии;
- 1 669 единиц ствольной артиллерии и
- 625 реактивных систем залпового огня.
9. Авиация. Эксперты GFР насчитали:
- 234 боевых летательных аппарата, в том числе
- 39 истребителей и
- 33 ударных вертолёта.
В других источниках нашел по истребителям:
- 38 Су-27;
- 71 МиГ-29;
- 17 Су-27;
- 140 МиГ-29 (на хранении).
10. ПВО:
- 29 дивизионов ЗРС С-300П;
- 2 дивизиона С-300В;
- 10 дивизионов ЗРК «Бук-М1»;
- 9 дивизионов «Бук»;
- 5 дивизионов ЗРС С-300В;
- 9 дивизионов ЗРС С-300ПТ;
- 12 дивизионов ЗРС С-200;
- 20 дивизионов ЗРК С-125 на хранении.
В войсковой ПВО имеется:
- 113 ЗРК «Оса»;
- 150 «Стрела-10»;
- 24 ЗРК «Тор» на хранении;
- 600 ПЗРК «Игла»;
- 400 «Стрела-3» на хранении;
- 90 ЗРПК «Тунгуска»;
- 30 ЗСУ-23–4 «Шилка»;
- 400 зенитных орудий С-60 (57 мм);
- 300 ЗУ-23–2 (23 мм);
- На хранении – не менее 100 «Шилок».
11. Флот:
- 1 сторожевой корабль проекта 11351 «Нерей»;
- 1 малый противолодочный корабль проекта 1124П;
- 1 средний десантный корабль проекта 773;
- 1 минный тральщик проекта 1258;
- 1 ракетный катер проекта 206-МР;
- 7 речных бронекатеров проекта 58150;
- 16 патрульных катеров типа Mark VI;
- 5 американских патрульных кораблей Island;
- 1 противодиверсионный катер;
- 1 десантный катер советской постройки;
- 10 скоростных катеров Willard;
- более 70 надувных лодок Zodiac.
12. В ближайшие время боевой состав Военно-морских сил должны пополнить:
- не менее 1 корвета проекта 58250 «Владимир Великий»;
- 1 средний разведывательный корабль проекта «Лагуна»;
- 8 ракетных катеров класса «Barzan»;
- 4 корвета турецкого класса «Ada» проекта MILGEM;
- 2 десантных катера проекта 58181 «Кентавр»;
- 1 патрульный корабль Island.
13. У ВСУ сегодня – 337 HMMWV (военные внедорожники).
14. Мы получили от союзников дополнительно:
- NLAW (противотанковое оружие) - около 2 тысяч штук;
- Javelin – 150 перезаряжаемых пусковых установок Javelin и примерно 1200 ракет к ним;
- Stinger FIM-92 (количество неизвестно);
- Carl Gustaf M4 (противотанковая система) – количество неизвестно;
- M141 BDM – ракетная установка для поражения укреплений – около 200 штук;
- Bayraktar TB2 – от 10 до 30 беспилотников (точных цифр нет);
- 5 вертолетов Ми-17В-5;
- Крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett – количество неизвестно;
15. Ну и самое интересное. Оружия у украинцев:
- Официально – около 1 миллиона единиц;
- Неучтенного еще около 4,5 миллиона единиц.
Честно, в такую страну я бы не лез.