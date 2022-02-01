Мнение: О возможностях ВСУ или почему России не стоит лезть в Украину

Украинский бизнесмен Анатолий Амелин опубликовал на своей странице в Facebook подборку открытых данных о Вооруженных силах Украины, их материальных возможностях и технике, на которую они могут рассчитывать в обороне от агрессии РФ.

Посмотрел статистику, что пишут в мире про украинскую армию:

1. По данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower (GFP) за 2022 год армия Украины находится на 22-м месте в мире из 140 (для сравнения - Канада 23-я, Польша 24-я).

2. Численность ВСУ, пишут, составляет 250 тысяч человек.

3. Сотрудников полиции - 120 тысяч человек. Нацгвардия - 60 тысяч человек. МВД Украины всего насчитывает до 300 тысяч сотрудников.

4. Украинцев с боевым опытом - более 400 тысяч человек.

5. Резервистов - 1 миллион человек.

6. Годны к военной службе - 6,97 млн человек в возрасте 16–49 лет.

7. Территориальная оборона (формируется) - 2 млн человек.

8. На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся:

- 2 809 танков;

- 8 217 боевых бронированных машин;

- 1 302 единицы самоходной артиллерии;

- 1 669 единиц ствольной артиллерии и

- 625 реактивных систем залпового огня.

9. Авиация. Эксперты GFР насчитали:

- 234 боевых летательных аппарата, в том числе

- 39 истребителей и

- 33 ударных вертолёта.

В других источниках нашел по истребителям:

- 38 Су-27;

- 71 МиГ-29;

- 17 Су-27;

- 140 МиГ-29 (на хранении).

10. ПВО:

- 29 дивизионов ЗРС С-300П;

- 2 дивизиона С-300В;

- 10 дивизионов ЗРК «Бук-М1»;

- 9 дивизионов «Бук»;

- 5 дивизионов ЗРС С-300В;

- 9 дивизионов ЗРС С-300ПТ;

- 12 дивизионов ЗРС С-200;

- 20 дивизионов ЗРК С-125 на хранении.

В войсковой ПВО имеется:

- 113 ЗРК «Оса»;

- 150 «Стрела-10»;

- 24 ЗРК «Тор» на хранении;

- 600 ПЗРК «Игла»;

- 400 «Стрела-3» на хранении;

- 90 ЗРПК «Тунгуска»;

- 30 ЗСУ-23–4 «Шилка»;

- 400 зенитных орудий С-60 (57 мм);

- 300 ЗУ-23–2 (23 мм);

- На хранении – не менее 100 «Шилок».

11. Флот:

- 1 сторожевой корабль проекта 11351 «Нерей»;

- 1 малый противолодочный корабль проекта 1124П;

- 1 средний десантный корабль проекта 773;

- 1 минный тральщик проекта 1258;

- 1 ракетный катер проекта 206-МР;

- 7 речных бронекатеров проекта 58150;

- 16 патрульных катеров типа Mark VI;

- 5 американских патрульных кораблей Island;

- 1 противодиверсионный катер;

- 1 десантный катер советской постройки;

- 10 скоростных катеров Willard;

- более 70 надувных лодок Zodiac.

12. В ближайшие время боевой состав Военно-морских сил должны пополнить:

- не менее 1 корвета проекта 58250 «Владимир Великий»;

- 1 средний разведывательный корабль проекта «Лагуна»;

- 8 ракетных катеров класса «Barzan»;

- 4 корвета турецкого класса «Ada» проекта MILGEM;

- 2 десантных катера проекта 58181 «Кентавр»;

- 1 патрульный корабль Island.

13. У ВСУ сегодня – 337 HMMWV (военные внедорожники).

14. Мы получили от союзников дополнительно:

- NLAW (противотанковое оружие) - около 2 тысяч штук;

- Javelin – 150 перезаряжаемых пусковых установок Javelin и примерно 1200 ракет к ним;

- Stinger FIM-92 (количество неизвестно);

- Carl Gustaf M4 (противотанковая система) – количество неизвестно;

- M141 BDM – ракетная установка для поражения укреплений – около 200 штук;

- Bayraktar TB2 – от 10 до 30 беспилотников (точных цифр нет);

- 5 вертолетов Ми-17В-5;

- Крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett – количество неизвестно;

15. Ну и самое интересное. Оружия у украинцев:

- Официально – около 1 миллиона единиц;

- Неучтенного еще около 4,5 миллиона единиц.

Честно, в такую страну я бы не лез.