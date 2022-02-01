Угроза вторжения РФ: Министр обороны Резников заявил, что не видит оснований для введения в Украине военного положения

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

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8:31 Пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова рассказала, что он покинул Украину еще в 30 января в рамках заранее спланированной поездки. В среду, 16 февраля, бизнесмен планирует быть в Мариуполе.

Как известно, 14 февраля Президент Владимир Зеленский обратился к уехавшим из Украины нардепам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись в этот решающий для страны момент.

8:24 Вооруженные силы Украины следят за тем, чтобы не допустить возможных провокаций со стороны России или незаконных вооруженных формирований на территории оккупированного Донбасса. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в эфире телеканала ICTV.

Генерала спросили, ожидаются ли провокации со стороны ОРДЛО и какой casus belli (формальный повод для объявления войны. – Ред.) может использовать Россия со стороны оккупированного Донбасса.

– У противника всегда в запасе множество поводов, которые могут стать casus belli. Могу сказать, что мы в ожидании этих провокаций уже около восьми лет. Самое главное – нам не допустить этих провокаций, – сказал Залужный.

Он напомнил о попытке провокации 12 февраля, когда российские СМИ начали распространять фейки об обстреле украинскими военными Донецка.

– Мы тогда очень быстро отреагировали, сделали несколько очень важных заявлений, что подобные обвинения в сторону Вооруженных сил недопустимы. Мы не можем этого допустить сегодня, - пояснил главнокомандующий ВСУ.

8:20 Оснований для введения в Украине военного положения и регулирования информационной сферы нет. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

– Я уверен, что оснований для введения режима особого правового режима на сегодняшний день абсолютно нет. Только ради того, чтобы урегулировать или привести в норму медийное пространство – ни в коем случае такого делать нельзя. Мы живем в демократической стране, и учимся проходить и такие испытания, – заявил Резников, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать решения властей относительно введения в Украине режима военного положения и соответствующего регулирования функционирования информационного пространства.

По словам министра обороны, он убежден, что «украинцы спокойно переживут и этот кризис».

– Она (война, - прим.), прежде всего, действительно носит информационный характер, и мы выйдем из нее еще сильнее. Но военное положение вводится, если напрямую наступает агрессия как вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не будет и потому все будет хорошо, - сказал чиновник.

8:17 Премьер Великобритании Борис Джонсон 14 февраля заявил, что нападение на Украину может произойти в ближайшие 48 часов и повторил оценку численности российской группировки в 130 тысяч человек.

8:07 В штабе ООС сообщили, что 14 февраля в районе проведения операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Мариинка был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа квадрокоптер. Российские оккупанты задействовали дрон с целью сброса выстрела ВОГ-17. После пересечения линии столкновения БПЛА сбросил выстрел и сразу был сбит украинскими защитниками. Пострадавших в ходе атаки квадрокоптера среди военнослужащих Объединенных сил нет.