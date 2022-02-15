Под обстрелом боевиков на Донбассе пострадали двое военнослужащих

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений. В результате действий противника двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Пострадавшие военнослужащие находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В окрестностях Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьенки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и уничтожили один БПЛА противника. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что 13 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.