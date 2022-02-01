Арахамия намерен внести в Раду законопроект о запрете чиновникам и нардепам выезжать из страны во время военного положения

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что планирует зарегистрировать в парламенте законопроект, который запрещает чиновникам выезжать за границу в случае введения в Украине чрезвычайного или военного положений.

Об этом он заявил в понедельник, 14 февраля, в ходе брифинга по итогам заседания фракции.

— Президент сегодня высказался, что покидать Украину – это с виду как измена, хотя юридически это можно…, — сказал Арахамия.

По его словам, сегодня-завтра он зарегистрирует законопроект, где будет статья, что в случае наступления чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий и народным депутатам будет запрещен выезд за границу.

Арахамия также считает, что в законодательстве должно быть положение о лишении мандатов депутатов, которые сейчас выезжают из Украины.

Напомним, Зеленский обратился к уехавшим из Украины нардепам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись в этот решающий для страны момент.