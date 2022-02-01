СБУ установила боевика «ДНР», который решил вернуться в ряды террористов, чтобы воевать против сил ООС

Служба безопасности Украины разоблачила боевика так называемой «народной милиции ДНР», которая обстреливала позиции украинских военных. Из рядов террористов он «освободился» в 2019 году. Сейчас он изъявил желание снова пойти на «службу» для совершения диверсий против сил ООС.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователям СБУ удалось установить точную информацию о боевике, а также перехватить его телефонный разговор с куратором, который предлагает террористу новый контракт.

В частности, СБУ установила, что боевик нес службу в так называемой «9 роте 3-го мотострелкового батальона 7 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса народной милиции ДНР». В рядах он прошел специальную боевую подготовку и получил позывной «Грифон».

Впоследствии в составе НЗФ злоумышленник участвовал в боевых противостояниях военнослужащим ВСУ с применением огнестрельного оружия разного калибра и назначения.

Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что на протяжении 2018-2019 годов боевик оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. В частности, в боях на территории населенных пунктов Лозово, Калиновка, в районе Светлодарской дуги и т.д.

Кроме того, установлено, что «Грифон» готов восстановиться на «службе» в так называемой «ДНР» для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности против Украины.

В настоящее время злоумышленнику заочно сообщили о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины и объявлен его в розыск.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

Напомним, как в Харьковской области СБУ разоблачила местного жителя, которого во время выезда на заработки в РФ завербовали спецслужбы.