В Николаеве бомбоубежища доукомплектовывают старой школьной мебелью

В Николаеве защитные сооружения, расположенные в жилых домах коммунальной собственности, доукомплектовываются мебелью.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Как рассказывал на днях мэр Николаева Александр Сенкевич, для учебных заведений в последние годы было приобретено много новой современной мебели, а бывшую в употреблении решили использовать для обустройства укрытий.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя проинформировал, что в городе насчитывается 72 защитных сооружения, размещенных в домах коммунальной формы собственности. Для обеспечения необходимым имуществом туда привезут 600 стульев и около 200 столов.

С перевозкой помогают представители ГФ «Сокол» и администрации Центрального района.

Напомним, как вице-мэр Юрий Степанец заявил, что бомбоубежища в городе не пригодны для использования, так как многие из них затоплены, без света и комплектации. За это его отчитал мэр Николаева Александр Сенкевич и попросил в следующий раз яснее выражать свои мысли, ведь в проблемы есть только с частными помещениями.

Также в мэрии Николаева посчитали, что на оборудование 70 бомбоубежищ в жилых домах фильтрами вентиляции нужно около 17 миллионов гривен.