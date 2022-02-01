Контрразведка задержала агента «МГБ ДНР», которая передавала куратору из РФ личную информацию о сотрудниках СБУ

В Луганской области в ходе следственно-оперативных действий СБУ задержала агента так называемого «МГБ ЛНР». Она собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ на востоке нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, задержана местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на ТОТ ОРЛО. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганщины.

Для передачи полученной информации определены закрытые каналы связи.

Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях, Главным управлением внутренней безопасности СБУ при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, что ранее контрразведка задержала шпионку РФ, которая составляла для боевиков карты с позициями ВСУ.