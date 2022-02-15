Начальника штаба ВМС РФ будут заочно судить за подстрекательство в Крыму украинских офицеров к госизмене

Александр Витко Завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего Черноморским Флотом ВМФ ВС Российской Федерации. Ему инкриминировано пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательство к государственной измене, а также пособничество в ведении агрессивной войны.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что начальник штаба Черноморского Флота ВМФ ВС Российской Федерации с целью причинения ущерба обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории Украины склонял украинских офицеров из штаба Севастопольской морской базы и Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены – к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта.

При этом офицерам угрожали применением военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации физического насилия и оружия.

В настоящее время адмирал ВС РФ занимает должность начальника Главного штаба ВМФ ВС Российской Федерации – первого заместителя Главнокомандующего ВМФ ВС Российской Федерации.

Отметим, что эту должность сейчас занимает Александр Витко.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

Напомним, как под заочный суд отдали высокопоставленных представителей оккупационной власти Крыма: Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Наталью Поклонскую.